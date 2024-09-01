Пилот Базыкин рассказал, как можно было бы избежать крушения Ми-8 на Камчатке

Камчатка является уникальным в своем роде регионом, в котором необычная для полетов погода и условия местности. О том, что могло привести к крушению вертолета Ми-8 в беседе со «Звездой», рассказал заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

«Камчатка - это, по сути дела, такой большой протяженный насос, который подкачивает погоду то с Охотского моря, то с Тихого океана. Поэтому там туманы - это очень частое явление», - пояснил эксперт.

Он также считает, что пилотов вертолетов следует готовить , адаптируя их знания по метеорологии в том числе к Камчатскому региону. Кроме того, в туман вертолеты обычно не летают, поскольку на борту нет нужной аппаратуры, а увидеть все возможные препятствия при плохой видимости проблематично.

«Если неожиданно летаем, значит нечего лезть в туман. В случае, если попали в туман, значит надо либо срочно выходить из него, либо садиться вниз и вызывать наземную бригаду для вывоза пассажиров», - дал рекомендации Базыкин.

Основной причиной частых полетов вертолетов в этом регионе - это туристический бизнес. Находящийся на Камчатке вулкан является одной из популярных достопримечательностей, и экскурсии очень часто летают к этой горе.

«Можно просто эти вулканы издалека показать. А если такая погода, что внизу, вроде бы, нормально, а наверху - туман, то нужно пробиваться там, где это можно, туман, подниматься повыше и с высоты птичьего полета показывать все эти пики гор», - дал рекомендации летчик.

Напомним, что 31 августа вертолет Ми-8 с 22 22 людьми на борту перестал выходить на связь у вулкана Вачкажец на Камчатке. В распоряжении «Звезды» оказались кадры летательного аппарата незадолго до его исчезновения.