Разбившийся на Камчатке Ми-8 попал на видео до своего исчезновения

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту попал на видео, оказавшееся в распоряжении «Звезды».

Воздушному судну удалось взлететь несмотря на сильную облачность и густой туман, окутавший горы.

Вертолет отправился в сторону Николаевки, сообщила туристка Светлана Петушкова, которая поднималась на вулкан Вачкажец вместе с подругой в тот момент, когда рядом летал Ми-8.

Она поделилась, что сначала вертолет направлялся к первому «цирку» (котловине в горах - Прим. ред.), а затем вернулся, приземлился во втором «цирке», простоял несколько минут с включенным двигателем и взлетел.

«Когда находились на высоте, уже видели, что была сильная облачность и по горе спускался туман. Шума упавшего вертолета или чего-то похожего мы не слышали», - рассказала девушка.

Вертолет Ми-8 исчез с радаров утром в субботу. Как известно, на его борту находились 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Поиск его с воздуха невозможен на данный момент из-за плохих погодных условий в регионе.