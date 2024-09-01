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В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси

Инцидент произошел из-за столкновения с поверхностью холма в условиях весеннего тумана. Версия попадания снаряда исключается.
Глеб Владовский 2024-09-01 17:51:10
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress

Основной причиной крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные погодные условия. Об этом сообщили в генштабе ВС Ирана.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой», - говорится в заявлении.

Уточняется, что исключаются версии, согласно которым инцидент произошел в результате попадания снаряда или воздействия устройств РЭБ.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Ирана официально признали гибель Раиси несчастным случаем.

Напомним, что трагедия произошла днем 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько официальных лиц. 

#в стране и мире #Иран #Крушение вертолета #Эбрахим Раиси
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