В Брюсселе только и разговоров, что о помощи Украине. Неформальный саммит ЕС на котором очередной раз решали , как Евросоюз будет помогать Украине, запомнился агрессивной прямолинейностью. Основная тема - война на российской территории. Глава евродипломатии Жозеп Борель не скрывал своих восторгов по поводу террористической атаки на Курскую область.

«Украинцы проявили большую стратегическую смелость, начав операцию в Курске. Нам надо снять все ограничения на использование оружия против российских военных целей. Летом я постоянно выступал в поддержку этого решения. Оружие, которые мы даем Украине нужно использовать полноценно. Ограничения нужно снять, чтобы украинцы могли нацеливаться на те же места, откуда Россия их бомбит», - заявил Боррель.

Не отстает и Прибалтика, которая привычно пытается быть локомотивом этого русофобского состава. Министр обороны Эстонии фактически потребовал эскалации. Он восхитился атакой ВСУ на Курскую область. И ненароком обмолвился - Киев «действует втайне», когда бьет по России западным оружием, но на Западе эту тайну прекрасно знают.

«Приятно видеть, что Украина прогрессирует на Курском направлении. Но, конечно, мы все понимаем, что то, что они делают в данный момент, - это очень мужественный поступок, борьба только одной рукой. С другой стороны, к сожалению, они действуют втайне, потому что у них нет возможности использовать все имеющееся у них оружие. У них нет всех систем вооружения, которые они могли бы использовать. Вот почему важно дать украинцам возможность сражаться, используя все системы вооружения, боеприпасы и ракеты», - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Западные же эксперты заявляют, что удары вглубь России как минимум бессмысленны и не повлекут за собой положительной динамики для ВСУ. Об этом сообщает американское издание Foreign Affairs

«Если дать Украине средства для нанесения ударов вглубь российской территории и разрешить ей их совершать, это несомненно повысит ее боевую мощь. Но разница вряд ли окажется решающей. Для обеспечения перелома в военных действиях Украине нужно сочетать такие удары с масштабными наземными маневрами, которым украинские войска пока не обучены», - пишет издание.

Для обучения войск ЕС обсуждает отправку инструкторов, ограниченного контингента, непосредственно на Украину. Якобы это должно сократить время и затраты на обучение боевиков. А так же это значит официальное, прямое, присутствие европейских военных на Украине и непосредственное участие ЕС в конфликте на стороне Зеленского. Однако такие случаи известны уже сейчас. В понедельник, в результате удара возмездия в Краматорске погиб Райан Эванс - профессиональный британский военный, который якобы был советником по безопасности журналистов Reuters, работавших в зоне конфликта. Впрочем, для Запада привычно использовать свои СМИ в качестве прикрытия. А помощь Украине не считается участием - просто немного техники, немного военных, стреляющих в российских солдат, осталось только формализировать украинские удары по российской территории…

«Смешно говорить, что разрешение нацеливаться на территорию России означает вести войну против Москвы. Мы не ведем войну против Москвы. Я думаю, что это смешно. Мы поддерживаем Украину, но есть разные способы поддержки Украины, и одним из самых важных способов является обучение ее солдат и предоставление истребителей», - заявил Жозеп Боррель.

И коллективный Запад в этих взаимоисключающих формулировках ничего не смущает. Больше войны ради мира - вот новый, поистине оруэлловский, девиз. Понимают это и на востоке. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогу своих визитов выступил с заявлением, что никаких переговоров и договоренностей без участия России не может быть в принципе, а спецпредставитель Китая Ли Хуэй по китайски корректно, но безапелляционно обвинил некоторые страны в затягивании кровопролития.

«Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжает создавать условия для того, чтобы Украина могла нанести удар по российской территории с применением вспомогательного оружия. "Супер-ястребы" в некоторых странах подстрекают к войне, что может усугубить конфронтацию на поле боя», - заяви Ли Хуэй.

Понимают это и некоторые европейцы. Как минимум две страны - Венгрия и Словакия - открыто выступают против эскалации конфликта. Премьер Венгрии, Петер Сийярто, который вскоре вновь собирается посетить Россию с официальным визитом, ставит своим европейским коллегам диагноз - военный психоз.

«Я сталкиваюсь полным отсутствием реалистичной оценки ситуации и разгулом военного психоза. Большинство стран Европейского союза, вместе с брюссельской элитой и здешними бюрократами, занимают абсолютную провоенную позицию. Этот военный психоз ослепляет многих», - заявил Сийярто.

Нулевой пациент этого заболевания - лидер киевского режима. На своей пресс-конференции он со всеми симптомами заболевания на лице заявил - план победы есть! Какой? Неясно, но в него входит и Курская область и поставки вооружения. А представит он его только главному бенефициару - Джо Байдену. Остальным подробности знать пока рано.

«Курская область входит в наш план. План победы Украины. Может это звучит для кого то и слишком амбициозно, но план этот… для нас… очень важный план. Из того, что я могу сказать, я не могу сказать все, но одно из его направлений, часть которого уже достигнута - это Курская область. Другое направление - стратегическое место Украины в структуре безопасности мира. Детально я про все говорить не буду, план подготовлен и думаю, что будет справедливо представить этот план сначала президенту Соединенных Штатов, ведь от него зависит успех этого плана. Дадут нам все, что указано в плане или не дадут», - заявил глава киевского режима.

А если что, то виновата будет Америка. И похоже, что в Штатах на роль козла отпущения не очень то готовы. В Пентагоне лишний раз подтвердили - они слышат Зеленского, но удары вглубь России - красная линия для Вашингтона.

«Наша позиция по этому вопросу модифицировалась. Украина может использовать американские оборонные системы для защиты вблизи границ. Но относительно ударов вглубь России наша позиция осталась неизменна», - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Странно, что Штаты вообще не свернули программу помощи. Режим Зеленского уже развенчал все мифы о необычайной эффективности разрекламированных по всему миру систем Patriot. Причем сделал это с присущей ему абсурдностью. На этой неделе в результате «дружественного огня» Киев сбил такой долгожданный западный F-16 из американской же системы ПВО.

Уничтожив чужое вооружение, на Украине решили придумать свое. Зеленский представил новое оружие победы - украинский то ли дрон, то ли ракету, срисованную с немецкой ракеты-самолета ФАУ 1, которая эксплуатировалась Рейхом в конце Великой Отечественной Войны. Киев анонсирует потрясающую, для такой кустарной самоделки, дальность поражения - 600-700 километров.

Рейху, на который все больше становится похож режим Зеленского, подобное вундерваффе не помогло. Не поможет и Киеву, даже если поверить в существование такого оружия. Как раз в эти дни 80 лет назад была завершена Львовско-Сандомирская операция, по результатам которой нацисты были полностью выбиты с территории Украины. И история гарантированно повторится.