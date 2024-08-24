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В МИД Индии рассказали о разговоре Моди и Зеленского

В беседе с Зеленским индийский премьер подчеркнул важность дипломатии и диалога в вопросе достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 01:25:31
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency Globallookpress

Большую часть времени в рамках встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и Владимира Зеленского посвятили обсуждению украинского конфликта и необходимости достижения мирного соглашения путем дипломатических усилий. Об этом сообщил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

«Премьер-министр изложил (украинской стороне - прим.ред.) нашу позицию, состоящую в том, что диалог и дипломатия - это ключ к разрешению конфликта, и что мирные решения не приходят на поле боя», - цитирует агентство РИА Новости слова Джайшанкара, сказанные им в Киеве по итогам беседы Моди и Зеленского.

Он добавил, что Моди также упомянул о своей поездке в Россию в начале июня, в рамках которой провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Индийский премьер также изложил Зеленскому результаты обсуждения с Москвой вариантов мирного урегулирования украинского кризиса. По словам министра, Киев прокомментировал «привезенные из Москвы» темы.

По итогу высокопоставленный дипломат отметил, что в Киеве подняли темы, которые «еще пока не всем известны». Состоявшийся диалог он назвал открытым и конструктивным.

Напомним, в пятницу 23 августа Моди провел встречу с Зеленским в столице Украины, куда индийский лидер прибыл по приглашению своего украинского коллеги.

Ранее Моди подчеркивал свою готовность передавать сообщения между Зеленским и Путиным, однако отказался от роли посредника в конфликте.

#Индия #Украина #Владимир Зеленский #нарендра моди #украинский конфликт
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