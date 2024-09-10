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После атаки БПЛА в аэропортах Москвы произошли задержки рейсов

В аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево произошли многочисленные задержания рейсов из-за ночной атаки беспилотников в Подмосковье.
Дарина Криц 2024-09-10 04:42:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В трех ключевых московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево происходят серьезные задержки рейсов. Причиной тому стала атака беспилотников по населенным пунктам Московской области.

Согласно опубликованным на онлайн-табло данным, задержки прилетов рейсов в Домодедово доходят до 4 часов (самолет «Уральских авиалиний» должен был приземлиться в аэропорту в 01:05, но в настоящее время его прилет запланирован на 05:00, то есть задержка составляет почти четыре часа.

В аэропорту Внуково похожая ситуация: рейс из Екатеринбурга авиакомпании «Россия» должен был прилететь в столицу в 05:55, но сейчас его прибытие откладывается до 11:54. В то же время некоторые самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани. Так, самолет из Анкары компании Pegasus, прибытие которого планировало в 03:50, отправлен в Шереметьево.

Ситуация в северном аэропорту Москвы Шереметьево более стабильная, судя по онлайн-табло, однако прилет борта из Тбилиси вместо 04:20 планируется в 04:42.

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© m.dme.ru
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