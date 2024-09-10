Удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Хан-Юнисе привел к гибели 40 человек

Израильские военнослужащие атаковали лагерь палестинских беженцев Аль-Маваси, что привело к гибели не менее 40 человек. Также порядка 60 жителей лагеря получили ранения.

По информации катарского телеканала Al Jazeera, Армия обороны Израля (ЦАХАЛ), ударив по располагающемуся на юге сектора Газа лагерю, целилась на командный пункт радикального палестинского движения ХАМАС.

«Израиль нанес удар по палаточному лагерю на юге Газы около Хан-Юниса, убив по меньшей мере 40 человек и ранив 60. Продолжая свои атаки на территорию, израильские военные заявили, что нацелились на командный центр ХАМАС», - сообщили журналисты телеканала.

На месте происшествия продолжают разбирать завалы после взрыва, число жертв может увеличиться.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила об ударе по группе активистов высокого ранга из движения ХАМАС, которые находились в штабе посреди гуманитарной зоны в Хан-Юнисе. Отмечается, что участники группировки якобы продвинулись вперед и совершили террористические атаки против войск Израиля.

В последнее время жертвами израильских атак стали жители лагерей Нур-Шамс и Нусейрат, города Дейр-эль-Балах.

При этом 7 сентября сообщалось об ударе армии Израиля по центру командования ХАМАС в Газе.