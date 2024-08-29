Удар ЦАХАЛ по сектору Газа привел к гибели не менее трех человек

Не менее трех человек, включая двоих детей, погибли при рейдах Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAFA.

По данным издания, ЦАХАЛ на рассвете ударил по лагерю беженцев Нусейрат и городу Дейр-эль-Балах, расположенному в центральной части палестинского анклава. В результате удара по лагерю погибли по меньшей мере две девочки. В городе нашли тело женщины.

Отмечается, что обстрелы Нусейрата, Дейр-эль-Балаха и Газы продолжаются.

Ранее в анклаве заявили об эпидемии полиомиелита, на фоне чего глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал прекратить огонь на три дня, чтобы провести вакцинацию.