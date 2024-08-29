МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Удар ЦАХАЛ по сектору Газа привел к гибели не менее трех человек

Израиль ударил по лагерю беженцев Нусейрат и городу Дейр-эль-Балах.
Мария Зайцева 2024-08-29 07:36:18
© Фото: Mahmoud Zaki, XinHua, Globallookpress

Не менее трех человек, включая двоих детей, погибли при рейдах Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAFA.

По данным издания, ЦАХАЛ на рассвете ударил по лагерю беженцев Нусейрат и городу Дейр-эль-Балах, расположенному в центральной части палестинского анклава. В результате удара по лагерю погибли по меньшей мере две девочки. В городе нашли тело женщины.

Отмечается, что обстрелы Нусейрата, Дейр-эль-Балаха и Газы продолжаются.

Ранее в анклаве заявили об эпидемии полиомиелита, на фоне чего глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал прекратить огонь на три дня, чтобы провести вакцинацию.

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #Обстрел #погибшие #Рейд #анклав
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 