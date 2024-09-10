В ООН сообщили об освобождении колонны после задержания ее ЦАХАЛ в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила удерживаемую колонную ООН, которую ранее задержала на севере сектора Газа.

По информации главы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини, сотрудники всемирной организации свободны и возвращены на базу.

«Весь персонал и конвой в настоящее время освобождены, и благополучно вернулись на базу ООН. Мы не можем подтвердить, состоится ли во вторник кампания против полиомиелита в северной части Газы», - написал он в социальной сети Х.

Также сообщается, что какие-то бульдозеры нанесли серьезный ущерб машинам ООН, добавил Лаззарини, при этом причины задержания колонны не уточняются.

Немногим ранее стало известно о задержании израильтянами колонны ООН из-за разведданных о палестинцах. ЦАХАЛ решили организовать допрос после получения разведывательной информации о якобы находящихся в одном из транспортных средств нескольких подозреваемых.