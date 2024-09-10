В Москве восемь пациентов умерли от COVID-19 в минувшую неделю

В Москве в минувшую неделю восемь человек умерли от COVID-19. Соответствующие данные опубликованы в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу.

«5 769 случаев выявлено за неделю, госпитализирован 281 человек, выздоровели 5 057 пациентов», - следует из отчета.

Ранее сообщалось, что во многих регионах России количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 20%. При этом в 18 субъектах страны показатели инфицирования выше среднего.

Также профессор, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе со «Звездой» рассказала, какие группы людей тяжелее всего переносят коронавирус и грипп.