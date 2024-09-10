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В Москве восемь пациентов умерли от COVID-19 в минувшую неделю

В период с 2 по 8 сентября зафиксировано 5 769 случаев заражения.
Глеб Владовский 2024-09-10 13:22:49
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Москве в минувшую неделю восемь человек умерли от COVID-19. Соответствующие данные опубликованы в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу.

«5 769 случаев выявлено за неделю, госпитализирован 281 человек, выздоровели 5 057 пациентов», - следует из отчета.

Ранее сообщалось, что во многих регионах России количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 20%. При этом в 18 субъектах страны показатели инфицирования выше среднего.

Также профессор, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе со «Звездой» рассказала, какие группы людей тяжелее всего переносят коронавирус и грипп.

#Москва #в стране и мире #коронавирус #COVID-19 #пациенты
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