Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 20%

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 20% во многих регионах России, среди них 67 субъектов, в 18 из которых показатели выше среднего.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране», - сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией COVID-19.

Помимо этого, за последнюю неделю в РФ были госпитализированы почти 3 000 человек с коронавирусом, что на 52,3% больше, чем на предыдущей неделе. Количество госпитализированных также увеличилось в 45 регионах страны, при этом в 14 из них этот показатель выше среднего.

В оперштабе подчеркнули, что за эту неделю 17 503 человека выздоровели, что на 34,8% больше, чем на прошлой. Всего за последние семь дней от болезни скончались 28 человек.

Ранее вирусолог Альтштейн предупреждал россиян о новой волне COVID-19 осенью. Он подчеркнул, что в течение осени возможны подъемы заболеваемости с пиком в ноябре-декабре. По его словам, потом будет спад. При этом вирусолог отметил, что никаких сложностей у здравоохранения РФ, сравнимых с теми, которые были в начале пандемии, не будет.