Вирусолог рассказала, какая группа людей тяжелее всего переносит ковид

В группе риска людей, которые тяжелее всего переносят коронавирус и грипп, находятся беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией и ожирением, они должны в первую очередь вакцинироваться. Об этом напомнила в беседе со «Звездой» профессор, доктор медицинских наук Елена Малинникова на фоне начала очередного эпидемиологического сезона.

«Это население, которое имеет какие-то иммунодефицитные состояния - это и люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легочной системы. Это, к сожалению, люди, которые злоупотребляют алкоголем и ведут различный образ жизни, который не соответствует укреплению иммунитета», - сказала специалист.

По словам Елены Малинниковой, такие люди в случае болезни чаще попадают в реанимацию, а также чаще фиксируются летальные исходы. Эксперт вновь призвала население, в особенности группу риска, пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа. Отдельно эксперт отметила, что сочетание этих двух болезней может стать крайне опасным.

Специалист добавила, что сегодня коронавирусная инфекция протекает легче и менее опасно, чем ранее. Несмотря на это, уже были замечены случаи летального исхода в этом эпидсезоне.

Напомним, ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский в разговоре со «Звездой» сообщил, что в конце октября - начале ноября наступит период значительного подъема заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями.