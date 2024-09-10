Шойгу озвучил цель Киева при нападении на Курскую область

Украина напала на Курскую область, чтобы отвлечь внимание ВС РФ от продвижения в Донбассе. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

«То наступление, которое идет в Донбассе - фактически на фронте там 1 000 км, - становится понятно, что основной задачей было отвлечь нас, чтобы мы отвлеклись и перебросили на Курское направление», - рассказал Шойгу.

Он отметил, что у ВС РФ достаточно сил, чтобы войска продолжили наступление в Донбассе.

В ходе интервью Шойгу уточнил, что Россия не намерена проводить переговоры с Украиной, пока украинские военнослужащие находятся на территории РФ.

По мнению секретаря Совбеза РФ, бойцы ВСУ являются террористами, так как стремятся устроить ядерный террор на Курской атомной электростанции (КуАЭС). Сергей Шойгу отметил, что Россия не ведет и не будет вести переговоры с террористами.