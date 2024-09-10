Стремление киевского режима устроить ядерный террор на территории Курской атомной электростанции (КуАЭС) является верхним уровнем терроризма. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Мы с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и вести не будем, а именно таковыми они (ВСУ. - Прим. ред.) являются, потому что стремление осуществить атомный террор в отношении Курской АЭС - это не что иное, как такой верхний уровень терроризма, я бы сказал», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Шойгу также подчеркнул, что речи о переговорах и быть не может, пока украинские боевики не будут выбиты из Курской области. Кроме того, он заявил о стремлении киевского режима взять под контроль Курскую АЭС, но этого не случилось.

Ранее источник в силовых структурах сообщил о фактах жестокости наемников в рядах ВСУ, устраивающих бесчинства в приграничных районах Курской области.