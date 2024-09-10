МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу: стремление ВСУ устроить теракт на КуАЭС - высший уровень терроризма

Секретарь Совбеза РФ также подчеркнул, что пока украинские боевики находятся в Курской области, о переговорах не может быть и речи.
Глеб Владовский 2024-09-10 08:42:49
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Стремление киевского режима устроить ядерный террор на территории Курской атомной электростанции (КуАЭС) является верхним уровнем терроризма. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Мы с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и вести не будем, а именно таковыми они (ВСУ. - Прим. ред.) являются, потому что стремление осуществить атомный террор в отношении Курской АЭС - это не что иное, как такой верхний уровень терроризма, я бы сказал», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Шойгу также подчеркнул, что речи о переговорах и быть не может, пока украинские боевики не будут выбиты из Курской области. Кроме того, он заявил о стремлении киевского режима взять под контроль Курскую АЭС, но этого не случилось.

Ранее источник в силовых структурах сообщил о фактах жестокости наемников в рядах ВСУ, устраивающих бесчинства в приграничных районах Курской области.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #Курская область #ВСУ #курская аэс #ядерный террор
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 