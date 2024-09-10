Шойгу: Москва не будет вести переговоров, пока ВСУ не выкинут из Курской области

Россия не будет вести переговоров с Киевом, пока украинские военные находятся на территории Курской области. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

«До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», - заявил Шойгу.

В интервью Сергей Шойгу сообщил, что стремление устроить ядерный террор на Курской атомной электростанции (КуАЭС) является проявлением верхнего уровня терроризма. Секретарь Совбеза РФ назвал украинских военных террористами. Он уточнил, что Россия с террористами переговоры не ведет и не будет вести.