Белоусов поздравил бойцов с освобождением Новогродовки и Мемрика

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением двух населенных пунктов Новогродовка и Мемрик Донецкой Народной Республики. Соответствующие телеграммы он направил воинским частям и соединениям, участвующим в СВО, - 30-ю отдельную мотострелковую бригаду и 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк и 1435-й мотострелковый полк (штурмовой).

По его словам, с первых дней специальной военной операции 30-я бригада упорно воюет с украинскими неонацистами на различных направлениях.

«Сегодня бригада успешно решает боевые задачи в составе группировки войск "Центр", уничтожает врага на Красноармейском направлении. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступает дальше на запад. Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность», - заявил Белоусов.

Говоря о 228-м Ленинградско-Павловском Краснознаменном полке, министр обороны сообщил, что личный состав выполняет боевые задачи на одном из самых сложных направлений - Красноармейском, отодвигая противника все дальше на запад..

Отмечая заслуги 1435-го мотострелкового полка (штурмового) полка, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов при освобождении Новогродовки, он поблагодарил штурмовиков за успешное выполнение боевых задач.

«В упорных боях с противником на Красноармейском направлении воины-штурмовики, проявляя храбрость и самоотверженность, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле. Эта победа открывает героическую летопись полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», - констатировал министр обороны.

Глава ведомства поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге, выразив уверенность, что те продолжат честно служить России, надежно обеспечивая ее безопасность.

Об освобождении Мемрика стало известно днем 9 сентября. В МО РФ отметили, что населенный пункт стал свободным от украинских подразделений благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Центр». Новогродовку освободили днем ранее - 8 сентября.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.