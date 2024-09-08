Российские войска освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. В регионе действовали бойцы группировки войск «Центр».

За прошедшие сутки ВС РФ также уничтожили пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВС, уточняется в сегодняшней сводке оборонного ведомства. Помимо этого бойцы поразили цеха производства, сборки и снаряжения дронов противника.

За сутки российская армия ударила по личному составу и технике противника в 127-ми районах, добавили в Минобороны. В итоге за этот период противник в ДНР лишился около 560 националистов, а также танка, боевых машин «MaxxPro» производства Соединенных Штатов и «Казак», заключили в сводке.

Напомним, накануне Министерство показывало уничтожение вражеской гаубицы М777 производства США в Харьковской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.