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Российские войска освободили Новогродовку в ДНР

За прошедшие сутки ВС РФ также поразили пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВСУ.
2024-09-08 11:10:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. В регионе действовали бойцы группировки войск «Центр».

За прошедшие сутки ВС РФ также уничтожили пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВС, уточняется в сегодняшней сводке оборонного ведомства. Помимо этого бойцы поразили цеха производства, сборки и снаряжения дронов противника.

За сутки российская армия ударила по личному составу и технике противника в 127-ми районах, добавили в Минобороны. В итоге за этот период противник в ДНР лишился около 560 националистов, а также танка, боевых машин «MaxxPro» производства Соединенных Штатов и «Казак», заключили в сводке.

Напомним, накануне Министерство показывало уничтожение вражеской гаубицы М777 производства США в Харьковской области. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #ВСУ #Потери противника #новгородовка
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