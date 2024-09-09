На Украине главный дизайнер одного из издательств лишился работы за выпуск учебника, в котором на одной из страниц была карта страны, но не было Крымского полуострова.

Речь идет об издательстве «Литера», издавшее учебник по украинскому языку для 7 класса. Опубликовав по данному инциденту сообщение в социальной сети Facebook (запрещенной в России и принадлежащей корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), руководство издательства сообщило, что главный дизайнер лишился должности, допустив техническую ошибку, а другие участники книгопечатного процесса получили выговоры и штрафы, недоработав при окончательной подготовке издания к печати.

«Издательство приняло кадровые решения. Главный дизайнер издательства уволен, всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями», - указали в организации.

Подобные публикации карты Украины без Крыма встречаются все чаще. Так, 3 июня 2023 года правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без полуострова, в котором призывалось к мирному разрешению украинского конфликта.

Позднее, в июне уже 2024 года во время трансляции ЕВРО-2024 в Германии Крым показали частью России.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.