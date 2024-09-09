МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине уволили дизайнера после выпуска учебника с картой без Крыма

Украинское издательство уволило главного дизайнера из-за напечатанного учебника по родному языку, в котором была карта без Крыма.
Дарина Криц 2024-09-09 23:57:43
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress

На Украине главный дизайнер одного из издательств лишился работы за выпуск учебника, в котором на одной из страниц была карта страны, но не было Крымского полуострова.

Речь идет об издательстве «Литера», издавшее учебник по украинскому языку для 7 класса. Опубликовав по данному инциденту сообщение в социальной сети Facebook (запрещенной в России и принадлежащей корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), руководство издательства сообщило, что главный дизайнер лишился должности, допустив техническую ошибку, а другие участники книгопечатного процесса получили выговоры и штрафы, недоработав при окончательной подготовке издания к печати.

«Издательство приняло кадровые решения. Главный дизайнер издательства уволен, всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями», - указали в организации.

Подобные публикации карты Украины без Крыма встречаются все чаще. Так, 3 июня 2023 года правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без полуострова, в котором призывалось к мирному разрешению украинского конфликта.

Позднее, в июне уже 2024 года во время трансляции ЕВРО-2024 в Германии Крым показали частью России.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Крым #Украина #украинский язык #карта #дизайнер #учебник #карта без Крыма
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 