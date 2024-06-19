МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во время трансляции EURO 2024 в Германии Крым показали частью РФ

Во время трансляции перед началом футбольного матча телеканал Magenta TV показал карту Европы, на которой Крым не был обозначен частью Украины.
Дарина Криц 2024-06-19 01:28:35
© Фото: © Petrov Sergey news.ru Global Look Press

В Германии во время показа футбольного матча в рамках трансляций EURO 2024 показали Крымский полуостров как часть России.

Как пишет немецкий таблоид Bild, это произошло во время трансляции, которую вел местный стриминговый сервис Magenta TV. Перед встречей на поле сборных Турции и Грузии из группы F телеканал показал программу предстоящей игры.

В какой-то момент появилась карта Европы с обозначенными странами-участницами чемпионата по футболу, которой является и Украина. При этом территория Украины была окрашена в цвета национального флага, но не включала Крым.

Полуостров же, как отметили журналисты, был окрашен в белый цвет, как и не участвующие в футбольном мероприятии государства. После этого казуса ведущий телеканала извинился.

 

#Россия #в стране и мире #Крым #Футбол #Украина #Германия #Прямая трансляция #карта #Евро-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 