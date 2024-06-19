Во время трансляции EURO 2024 в Германии Крым показали частью РФ

В Германии во время показа футбольного матча в рамках трансляций EURO 2024 показали Крымский полуостров как часть России.

Как пишет немецкий таблоид Bild, это произошло во время трансляции, которую вел местный стриминговый сервис Magenta TV. Перед встречей на поле сборных Турции и Грузии из группы F телеканал показал программу предстоящей игры.

В какой-то момент появилась карта Европы с обозначенными странами-участницами чемпионата по футболу, которой является и Украина. При этом территория Украины была окрашена в цвета национального флага, но не включала Крым.

Полуостров же, как отметили журналисты, был окрашен в белый цвет, как и не участвующие в футбольном мероприятии государства. После этого казуса ведущий телеканала извинился.