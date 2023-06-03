Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

© Фото: Movementway imageBROKER.com GlobalLookPress

Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к мирному разрешению конфликта на Украине и разместил в нем карту, на которой Крым находится вне состава Украины. Видеозапись опубликована в аккаунте правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В одной из сцен ролика, который призывает завершить конфликт, появляется карта. На ней территория Украины обозначена красным цветом и не включает в себя Крымский полуостров.