Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
Кабмин Венгрии призвал как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта.
© Фото: Movementway imageBROKER.com GlobalLookPress
Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к мирному разрешению конфликта на Украине и разместил в нем карту, на которой Крым находится вне состава Украины. Видеозапись опубликована в аккаунте правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В одной из сцен ролика, который призывает завершить конфликт, появляется карта. На ней территория Украины обозначена красным цветом и не включает в себя Крымский полуостров.
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