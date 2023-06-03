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Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

Анна Касаткина
02:53 03.06.2023
Кабмин Венгрии призвал как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта.
Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма
© Фото: Movementway imageBROKER.com GlobalLookPress
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Правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к мирному разрешению конфликта на Украине и разместил в нем карту, на которой Крым находится вне состава Украины. Видеозапись опубликована в аккаунте правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В одной из сцен ролика, который призывает завершить конфликт, появляется карта. На ней территория Украины обозначена красным цветом и не включает в себя Крымский полуостров.

© Magyarország Kormánya, Facebook*

Помимо этого, на в центре кадра, который изображает начало мирных переговоров, изображены флаги России, Украины и США.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. В Будапеште объясняют свою позицию недружественными действиями Украины по отношению к крупнейшему венгерскому банку ОТР.

* Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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