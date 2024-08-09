Число пострадавших в Липецкой области выросло до 9 человек

В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия на фоне ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на регион, число пострадавших увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Спортивные и семейные мероприятия будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности.

«Уверен, все с пониманием к этому отнесутся... Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», - написал Артамонов в своем Telegram.

Губернатор также посетил раненых в больницах, узнал об их самочувствии. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, ночью Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны, ПВО перехватили и уничтожили 19 вражеских дронов. В результате атаки повредился энергообъект, спустя несколько часов энергообеспечение в городе было восстановлено.