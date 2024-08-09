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Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов в регионах РФ

Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.
2024-08-09 07:30:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов ВСУ в регионах РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 26 вражеских беспилотников уничтожили в небе над Белгородской областью, 19 - над Липецкой, семь - над Курской, один - над Орловской. Также уничтожены пять БПЛА в Республике Крым и еще восемь - над акваторией Черного моря. 

Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

Ранее о массированной атаке беспилотников ВСУ на Липецкую область сообщал губернатор региона Игорь Артамонов. В результате пострадали шесть человек, они были доставлены в городские больницы. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Липецкая область #белгородская область #средства пво #БПЛА ВСУ
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