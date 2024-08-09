Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов в регионах РФ

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов ВСУ в регионах РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 26 вражеских беспилотников уничтожили в небе над Белгородской областью, 19 - над Липецкой, семь - над Курской, один - над Орловской. Также уничтожены пять БПЛА в Республике Крым и еще восемь - над акваторией Черного моря.

Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

Ранее о массированной атаке беспилотников ВСУ на Липецкую область сообщал губернатор региона Игорь Артамонов. В результате пострадали шесть человек, они были доставлены в городские больницы.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.