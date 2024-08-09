Губернатор Артамонов заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк

Массированная атака беспилотников ВСУ обрушилась на Липецк. В настоящее время угроза сохраняется, предупредил губернатор области Игорь Артамонов.
«Работают ПВО и средства подавления. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», - написал глава региона.
По его словам, в результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, наблюдаются перебои с электричеством. Также Артамонов заявил, что произошла детонация взрывоопасных объектов, но они находятся вдали от гражданских строений.
Все экстренные службы устраняют последствия атак.
Атаке беспилотников также подвергся и Белгород. Там пострадали два человека, они доставлены с ранениями в больницу. Также есть повреждения автомобилей, квартир и частных домов.
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