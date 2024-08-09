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Губернатор Артамонов заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк

Он предупредил о работе систем ПВО и попросил жителей укрыться в безопасном месте.
Ирина Егорова 2024-08-09 03:55:18
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Массированная атака беспилотников ВСУ обрушилась на Липецк. В настоящее время угроза сохраняется, предупредил губернатор области Игорь Артамонов.

«Работают ПВО и средства подавления. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», - написал глава региона.

По его словам, в результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, наблюдаются перебои с электричеством. Также Артамонов заявил, что произошла детонация взрывоопасных объектов, но они находятся вдали от гражданских строений.

Все экстренные службы устраняют последствия атак.

Атаке беспилотников также подвергся и Белгород. Там пострадали два человека, они доставлены с ранениями в больницу. Также есть повреждения автомобилей, квартир и частных домов.

#беспилотники #ВСУ #атака #Липецк #Игорь Артамонов
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