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Куренков направил дополнительные силы и средства МЧС в Курскую область

В числе специалистов есть пиротехники, которые будут обследовать и разминировать территории.
Владимир Рубанов 2024-08-09 17:21:32
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра МЧС России направлена в Курскую область по решению министра ГО и ЧС Александра Куренкова.

В группировку вошли 80 специалистов и 16 единиц техники. В частности, в регион направлены пиротехники.

Спасатели будут помогать населению выехать на безопасные территории и в пункты временного размещения и оказывать любую другую необходимую помощь.

Пиротехники МЧС России будут обследовать и разминировать территории.

Сегодня обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Накануне режим ЧС регионального уровня ввел врио губернатора Алексей Смирнов.

Помимо оказания помощи, МЧС России будет участвовать в составлении списков для единовременной выплаты местным жителям, которые вынужденно покинули постоянное место жительства.

#в стране и мире #Курская область #помощь #спасатели #МЧС России #Пиротехники #александр куренков
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