Куренков направил дополнительные силы и средства МЧС в Курскую область

Дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра МЧС России направлена в Курскую область по решению министра ГО и ЧС Александра Куренкова.

В группировку вошли 80 специалистов и 16 единиц техники. В частности, в регион направлены пиротехники.

Спасатели будут помогать населению выехать на безопасные территории и в пункты временного размещения и оказывать любую другую необходимую помощь.

Пиротехники МЧС России будут обследовать и разминировать территории.

Сегодня обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Накануне режим ЧС регионального уровня ввел врио губернатора Алексей Смирнов.

Помимо оказания помощи, МЧС России будет участвовать в составлении списков для единовременной выплаты местным жителям, которые вынужденно покинули постоянное место жительства.