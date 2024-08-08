Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на помощь жителям

Правительство РФ выделило дотацию Курской области в размере 220 млн рублей. Эти деньги пойдут на выплаты единовременной материальной помощи местным жителям, которые вынужденно покинули постоянное место жительства. Об этом сообщает секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека. Кабмин предоставил дотацию в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Это распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать поддержку этой категории жителей региона. Данная выплата - первичные средства на самые срочные расходы.

Власти Курской области должны будут предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей региона, которые получили эти выплаты. Область должна оперативно установить порядок выплаты, а МЧС России проконтролирует целевое и эффективное использование выделенных средств.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о выделении потерявшим жилье семьям в Курской области 1,8 млрд рублей.