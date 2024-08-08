МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на помощь жителям

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека.
Владимир Рубанов 2024-08-08 23:00:19
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Правительство РФ выделило дотацию Курской области в размере 220 млн рублей. Эти деньги пойдут на выплаты единовременной материальной помощи местным жителям, которые вынужденно покинули постоянное место жительства. Об этом сообщает секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека. Кабмин предоставил дотацию в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Это распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать поддержку этой категории жителей региона. Данная выплата - первичные средства на самые срочные расходы.

Власти Курской области должны будут предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей региона, которые получили эти выплаты. Область должна оперативно установить порядок выплаты, а МЧС России проконтролирует целевое и эффективное использование выделенных средств.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о выделении потерявшим жилье семьям в Курской области 1,8 млрд рублей.

#МЧС РФ #Курская область #денис мантуров #выплаты #правительство РФ #ПВР #дотация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 