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МО РФ показало видео с выдвижением резервов в Курской области

В составе колонн - боевые машины РСЗО, буксируемая артиллерия, танки на тралах, тяжелая гусеничная техника и автомобили.
2024-08-09 13:20:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры с выдвижением резервов в Курской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что колонны движутся для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия с украинскими боевиками в Суджанском районе области. 

МО РФ уточнило, что в составе совершающих марши колонн находятся боевые машины РСЗО «Град», танки, перевозимые на тралах, буксируемая артиллерия, тяжелая гусеничная техника, а также автомобили «Урал» и КамАЗ.

Ранее сообщалось, что подошедшие резервы вместе с подразделениями группировки войск «Север» пресекли попытки рейдовых действий ВСУ на Курском направлении.

Также Минобороны России показывало кадры уничтожения танка ВСУ операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Курская область #колонны #Резервы
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