Российская артиллерия отработала «Ланцетами» по танку и бронеавтомобилю ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля показало Минобороны России.

На других кадрах по бронетехнике отработала российская авиация. Машины противника были сосредоточены в лесополосе.

Ранее сегодня в министерстве обороны сообщили, что российская авиация наносит удары по выдвигающимся резервам ВСУ в Сумской области. За прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.