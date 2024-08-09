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МО показало видео уничтожения танка ВСУ «Ланцетами» в Курской области

На других кадрах по бронетехнике и живой силе ВСУ отработала российская авиация.
2024-08-09 06:34:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская артиллерия отработала «Ланцетами» по танку и бронеавтомобилю ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля показало Минобороны России.

На других кадрах по бронетехнике отработала российская авиация. Машины противника были сосредоточены в лесополосе.

Ранее сегодня в министерстве обороны сообщили, что российская авиация наносит удары по выдвигающимся резервам ВСУ в Сумской области. За прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#бронетехника #Минобороны РФ #танк #Курская область #ВСУ #ланцет
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