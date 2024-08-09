ВС РФ пресекли попытки рейдовых действий ВСУ на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы ВС РФ пресекли попытки проведения рейдовых действий ВСУ на Курском направлении.

«Активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении пяти БТР «Страйкер» в районе Южного, а в районе Мартыновки российские военные ударили по колонне, в результате которого противник лишился танка, четырех БТР и боевой бронированной машины «Казак». Российская авиация и ракетные войска нанесли поражение резервам ВСУ в Сумской области.

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 280 человек. Ведомство перечислило технику, которой не досчитался противник: четыре танка, пять БТР, 18 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, буксируемое орудие М777, самоходка Krab и буксируемое орудие Д-20.

Также Минобороны назвало потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении. Уничтожено до 945 военнослужащих ВСУ, 12 танков, 17 БТР, шесть БМП, 67 боевых бронированных машин. Также враг лишился 12 автомобилей, двух ЗРК «Бук М1» и трех орудий полевой артиллерии. Российские военные продолжают уничтожать киевские формирования, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.