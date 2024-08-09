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Враг потерял до 945 боевиков за время действий на Курском направлении

В Минобороны России подчеркнули, что операция по уничтожению украинских вооруженных формирований продолжается.
2024-08-09 11:41:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВСУ понесли серьезные потери с момента вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Минобороны России. 

За это время враг на Курском направлении лишился до 945 боевиков и 102 единиц бронетехники, включая 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 других боевых бронированных машин. Кроме этого, противник потерял 12 автомобилей, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и три орудия полевой артиллерии. 

За последние сутки же противник утратил более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. В это число вошло четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронированных машин, а также шесть автомобилей. Из артиллерии неприятель лишился 155-миллиметрового орудия М777, 155-миллиметровой самоходки Krab и 152-миллиметрового орудия Д-20. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований противника продолжается. 

Кроме этого, МО РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки проведения рейдовых действий врага вглубь территории России на Курском направлении.

Также сообщается об уничтожении колонны неприятеля в районе населенного пункта Мартыновка в Курской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #боевые действия #Потери врага
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