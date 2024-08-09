Враг потерял до 945 боевиков за время действий на Курском направлении

ВСУ понесли серьезные потери с момента вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Минобороны России.

За это время враг на Курском направлении лишился до 945 боевиков и 102 единиц бронетехники, включая 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 других боевых бронированных машин. Кроме этого, противник потерял 12 автомобилей, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и три орудия полевой артиллерии.

За последние сутки же противник утратил более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. В это число вошло четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронированных машин, а также шесть автомобилей. Из артиллерии неприятель лишился 155-миллиметрового орудия М777, 155-миллиметровой самоходки Krab и 152-миллиметрового орудия Д-20.

В российском оборонном ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований противника продолжается.

Кроме этого, МО РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки проведения рейдовых действий врага вглубь территории России на Курском направлении.

Также сообщается об уничтожении колонны неприятеля в районе населенного пункта Мартыновка в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.