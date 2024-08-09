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Российские войска разбили колонну ВСУ у Мартыновки в Курской области

ВС РФ пресекли попытки проведения рейдов вглубь российской территории на Курском направлении.
2024-08-09 11:37:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска уничтожили колонну украинских националистов в районе села Мартыновка в Курской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что в составе колонны были танк, четыре бронетранспортера и боевая бронированная машина «Казак». 

Кроме того, в районе Южного российская авиация уничтожила пять бронетранспортеров Stryker.

В целом же за сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Также националисты лишились 27 единиц бронетехники. Также сообщается о пресечении рейдовых действий врага вглубь российской территории. Этим занимались подразделения группы войск «Север» и подошедшие резеры. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Курская область #боевые действия #МО РФ #Потери врага
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