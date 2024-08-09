Российские войска уничтожили колонну украинских националистов в районе села Мартыновка в Курской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что в составе колонны были танк, четыре бронетранспортера и боевая бронированная машина «Казак».

Кроме того, в районе Южного российская авиация уничтожила пять бронетранспортеров Stryker.

В целом же за сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Также националисты лишились 27 единиц бронетехники. Также сообщается о пресечении рейдовых действий врага вглубь российской территории. Этим занимались подразделения группы войск «Север» и подошедшие резеры.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.