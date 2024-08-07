Врио губернатора ввел режим ЧС в Курской области

Временно исполняющий обязанности Курской области Алексей Смирнов сообщил, что принял решение ввести с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов отметил, что оперативная обстановка в приграничных районах по-прежнему сложная. ЧС вводится для ликвидации последствий захода на территорию региона ВСУ, объяснил он.

Врио главы региона пообещал лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Смирнов напомнил, что оперативный штаб в регионе работает круглосуточно.

Ранее президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств. Связанную с ситуацией в Курской области. По словам Мантурова, правительство сегодня же направит 1,8 миллиарда рублей на переселение 2,5 тысячи семей в регионе.