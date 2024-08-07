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Врио губернатора ввел режим ЧС в Курской области

ЧС вводится для ликвидации последствий захода на территорию региона ВСУ, объяснил Алексей Смирнов.
Владимир Рубанов 2024-08-07 20:46:25
© Фото: gubernator_46, Telegram

Временно исполняющий обязанности Курской области Алексей Смирнов сообщил, что принял решение ввести с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов отметил, что оперативная обстановка в приграничных районах по-прежнему сложная. ЧС вводится для ликвидации последствий захода на территорию региона ВСУ, объяснил он.

Врио главы региона пообещал лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Смирнов напомнил, что оперативный штаб в регионе работает круглосуточно.

Ранее президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств. Связанную с ситуацией в Курской области. По словам Мантурова, правительство сегодня же направит 1,8 миллиарда рублей на переселение 2,5 тысячи семей в регионе.

#Украина #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #ЧС #Чрезвычайная ситуация #гибель мирных жителей
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