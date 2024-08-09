Эксперт Васильев предложил подойти комплексно к нарушениям на самокате

Повышение штрафов за езду вдвоем на электросамокате до 100 тысяч рублей может привести к «криминализации» использования самокатов, так как в таком случае человеку проще бросить транспортное средство и убежать с места ДТП. Эффективнее будет внедрить комплексные меры по борьбе с нарушениями, рассказал «Звезде» автоэксперт Егор Васильев.

По словам специалиста, повышение штрафов может стать хорошим первым этапом и, как показывает практика, будет работать, однако также необходимо подключать дополнительные методы.

«Я бы, например, рассматривал социальную рекламу, потому что про мотоциклистов говорят постоянно, на это стали обращать внимание, а вот про электросамокатчиков, к сожалению, пока идут только разговоры на уровне правительства», - объяснил Васильев.

Социальная реклама приведет к «окультуриванию» рынка электросамокатов, сделает его более законопослушным, считает эксперт.

Напомним, ранее Дептранс предложил ввести повышенные штрафы за езду вдвоем и втроем на средствах индивидуальной мобильности или передачу руля детям. Подобная мера стала реакцией на широко обсуждаемый случай, когда в Москве семья ехала на одном самокате втроем с ребенком по проезжей части, что стало нарушением сразу трех правил.

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил выдавать водительские права самокатчикам.