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В Москве могут повысить штраф за езду на самокате вдвоем до 100 тысяч

Поводом стал случай, когда семья ехала на одном самокате втроем с ребенком по проезжей части.
Владимир Рубанов 2024-08-07 19:30:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям в Москве предлагается повысить до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный Дептранс.

Письмо об этом направлено в адрес операторов сервисов аренды. В нем говорится, что такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга.

Поводом для ужесточения правил стал широко обсуждаемый случай, когда в Москве семья ехала на одном самокате втроем с ребенком по проезжей части. Это нарушение сразу трех правил.

После этого нарушителей навсегда заблокировали в сервисе аренды самокатов, а самими родителями заинтересовались в прокуратуре.

Свыше 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду, сообщалось ранее.

#Москва #в стране и мире #пдд #штрафы #правила дорожного движения #дептранс Москвы #самокаты
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