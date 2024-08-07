В Москве могут повысить штраф за езду на самокате вдвоем до 100 тысяч

Штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям в Москве предлагается повысить до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный Дептранс.

Письмо об этом направлено в адрес операторов сервисов аренды. В нем говорится, что такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга.

Поводом для ужесточения правил стал широко обсуждаемый случай, когда в Москве семья ехала на одном самокате втроем с ребенком по проезжей части. Это нарушение сразу трех правил.

После этого нарушителей навсегда заблокировали в сервисе аренды самокатов, а самими родителями заинтересовались в прокуратуре.

Свыше 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду, сообщалось ранее.