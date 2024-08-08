Эксперт Славнов предложил ввести водительские права для самокатчиков

Для контроля за электросамокатчиками эффективнее ввести обязательное получение водительского удостоверения определенной категории и систему страхования по типу ОСАГО, так как в основном самокатами пользуются подростки. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

«На сегодняшний день подросток не рискует ничем, встал выпивший, встали вдвоем, втроем на этот электросамокат - ему терять нечего, у него нет категории. Ему, возможно, грозит только штраф», - сказал эксперт, комментируя предложение повысить штрафы за езду на самокате вдвоем до 100 тысяч рублей.

Он добавил, что угроза лишиться водительской категории на два сезона, если самокатчик нарушает правила, может заставить его задуматься, стоит ли ему это делать. По его словам, это эффективнее, чем если подросток будет думать, где ему взять 100 тысяч, чтобы выплатить штраф. У подростка зачастую нет таких средств, и бремя выплаты штрафа ляжет на его родителей.

По предложению специалиста, страхование может быть недорогим - стоить 500-1 000 рублей, чтобы его могли позволить даже несовершеннолетние, и они были бы защищены при столкновении с автомобилем или пешеходом.

Напомним, Дептранс предлагает повысить штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей, письмо было направлено операторам сервисов аренды.

Поводом для ужесточения правил стал широко обсуждаемый случай, когда в Москве семья ехала на одном самокате втроем с ребенком по проезжей части.