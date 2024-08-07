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Харрис объявила о своей официальной номинации кандидатом на выборах

Согласно результатам ранее проведенных опросов, если бы выборы прошли в эти дни, то за Харрис проголосовали бы 50% американцев, а за Трампа — 49%.
Ирина Егорова 2024-08-07 03:19:43
© Фото: Saquan StimpsonKeystone Press Agency, Globallookpress

Вице-президент США Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах. Заявление было сделано на митинге сторонников в Филадельфии.

«Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США», - слова Харрис приводит телеканал CNN.

За первый месяц предвыборной гонки Камала уже обогнала Трампа по сборам на свою предвыборную кампанию. По данным издания Politico, за июль она собрала 310 миллионов долларов, почти вдвое больше, чем Трамп. Ранее сообщалось, что Харрис известна своей поддержкой ЛГБТ-сообщества*, получив поддержку от них и темнокожих.

Судя по опросам, Харрис обошла бы экс-главу Штатов Дональда Трампа на гипотетических выборах президента США. Согласно результатам, за Харрис бы проголосовали 50% американцев, а за Трампа — 49%. При условии, что выборы бы прошли в день опроса. 

#сша #Выборы #Дональд Трамп #Демократическая партия #Камала Харрис #митинг #кандидат
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