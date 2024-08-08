В ООН выразили обеспокоенность атакой на журналиста Поддубного

ООН обеспокоена атакой, повлекшей ранение журналиста Евгения Поддубного, заявили в офисе генсека всемирной организации, передает ТАСС.

Напомним, что военный корреспондент работал в Курской области, освещая события на фоне попытки вторжения ВСУ. В машину, в которой передвигался журналист, попал украинский дрон. После этого в СМИ стали появляться сообщения о смерти Поддубного.

Спустя некоторое время, прибывший к Курской областной больнице журналист «Звезды» сообщил, что коллега жив и находится в тяжелом состоянии. Позже данную информацию подтвердили в ВГТРК.

На данный момент журналисту оказывается вся необходимая помощь, врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришел в сознание.