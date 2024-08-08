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Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Документ описывает противоправный контент и вводит штрафы за его трансляцию.
Владимир Рубанов 2024-08-08 15:05:18
© Фото: Ingram Images, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Документ опубликовали на портале правовых актов.

Речь идет о контенте, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, содержит изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, распространяется из хулиганских, корыстных или других низменных побуждений или распространяет сведения, ограниченные актами президента России.

Закон вводит штрафы до миллиона рублей стримерам, которые транслируют треш-контент. Это максимальная санкция будет применяться к юридическим лицам. Кроме того, предполагается изъятие оборудования, которое используют для трансляций.

Штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Взыскание для должностных лиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч.

Онлайн-трансляция совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством по 10 статьям Уголовного кодекса.

Закон усиливает ответственность за ряд преступлений, если они совершены во время трансляции: убийство, причинение вреда здоровью разной степени тяжести, побои, истязание, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.

Ранее этот документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

#Запрет #насилие #закон #штрафы #треш-стримы #блогеры #трансляции
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