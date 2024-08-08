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Истребители F-22 Raptor ВВС США прибыли на Ближний Восток

Вашингтон усиливает свое присутствие в регионе в ожидании удара Ирана по Израилю.
Владимир Рубанов 2024-08-08 20:14:43
© Фото: Centcom, Х

Истребители F-22 Raptor ВВС США прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Соединенных Штатов. Это произошло на фоне угрозы военного удара Ирана по Израилю.

Самолеты прибыли в зону ответственности Центрального командования США 8 августа «в рамках изменений в структуре сил США в регионе с целью снижения вероятности региональной эскалации со стороны Ирана или его доверенных лиц», говорится в сообщении Centcom.

Место дислокации истребителей не разглашается.

Lockheed Martin F-22 Raptor - американский малозаметный многоцелевой истребитель «пятого поколения». Он предназначен для борьбы с авиацией противника, а также прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха.

США пытаются предотвратить атаку Ирана на Израиль. Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке повышает риск опасных последствий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон обязался помочь Израилю в отражении атаки, хотя отрицал свою причастность к убийству Хании.

Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб при взрыве в его резиденции в Иране. Иран возложил ответственность за это на Израиль.

 

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #ХАМАС #Энтони Блинкен #Исмаил Хания
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