Блинкен призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке повышает риск опасных последствий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, все участники конфликта должны понимать серьезность возможных атак.

«Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех», - заявил он на пресс-конференции, трансляцию которой вел Госдеп.

Также он отметил, что США продолжат защищать Израиль в любом случае. Блинкен обратился к участникам конфликта с просьбой не допускать эскалации и добавил, что данное сообщение было передано Ирану и Израилю.

К сдержанности в ближневосточном регионе ранее призывали и министры иностранных дел иностранных дел России и Иордании. Это необходимо во избежание катастрофических последствий для Ближнего Востока.