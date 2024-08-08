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Беспилотник ВС РФ поймал в сеть «Бабу-ягу» ВСУ в Курской области

Минобороны России уточнило, что вражеский беспилотник был обезврежен в приграничном районе региона.
2024-08-08 18:18:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство опубликовало видео с обезвреживанием «Бабы-яги» - тяжелого украинского дрона. 

Уточняется, что вражеский беспилотник был замечен в приграничном районе Курской области. 

Оператор российского дрона использовал специальную сеть, чтобы поймать в нее неприятельский тяжелый дрон сельскохозяйственного назначения, переоборудованный для военных целей. 

Ранее Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской военной техники в Курской области. На врага экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 были сброшены фугасные авиабомбы ФАБ-500, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #Курская область #Сеть #Баба Яга
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