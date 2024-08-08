Беспилотник ВС РФ поймал в сеть «Бабу-ягу» ВСУ в Курской области

Российское оборонное ведомство опубликовало видео с обезвреживанием «Бабы-яги» - тяжелого украинского дрона.
Уточняется, что вражеский беспилотник был замечен в приграничном районе Курской области.
Оператор российского дрона использовал специальную сеть, чтобы поймать в нее неприятельский тяжелый дрон сельскохозяйственного назначения, переоборудованный для военных целей.
Ранее Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской военной техники в Курской области. На врага экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 были сброшены фугасные авиабомбы ФАБ-500, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»