Беспилотник ВС РФ поймал в сеть «Бабу-ягу» ВСУ в Курской области

Российское оборонное ведомство опубликовало видео с обезвреживанием «Бабы-яги» - тяжелого украинского дрона.

Уточняется, что вражеский беспилотник был замечен в приграничном районе Курской области.

Оператор российского дрона использовал специальную сеть, чтобы поймать в нее неприятельский тяжелый дрон сельскохозяйственного назначения, переоборудованный для военных целей.

Ранее Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской военной техники в Курской области. На врага экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 были сброшены фугасные авиабомбы ФАБ-500, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.