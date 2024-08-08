FPV-дроны метко поразили украинские БПЛА «Баба-яга» в Курской области

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения украинских тяжелых коптеров «Баба-яга».
Уточняется, что вражеские беспилотники были уничтожены в приграничном районе Курской области.
Как заявили в Минобороны России, они были уничтожены в воздухе операторами российских FPV-дронов.
Ранее МО РФ показало видео, где операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» сожгли бронемашину ВСУ «Казак» в приграничном районе Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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