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FPV-дроны метко поразили украинские БПЛА «Баба-яга» в Курской области

Минобороны России уточнило, что кадры объективного контроля были сняты в приграничном районе региона.
2024-08-08 12:46:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения украинских тяжелых коптеров «Баба-яга». 

Уточняется, что вражеские беспилотники были уничтожены в приграничном районе Курской области. 

Как заявили в Минобороны России, они были уничтожены в воздухе операторами российских FPV-дронов. 

Ранее МО РФ показало видео, где операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» сожгли бронемашину ВСУ «Казак» в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #уничтожение #Баба-яга #FPV-дроны
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