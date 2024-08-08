Опубликованы кадры уничтожения авиацией техники ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры авиаудара по украинской бронетехнике и живой силе в Курской области.

Удар наносился в приграничном районе региона экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34. Целью стала военная техника и живая сила противника.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с большого удаления от цели.

Об уничтожении целей доложила разведка. После этого экипажи благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны метко поразили украинские беспилотники «Баба-яга» в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.