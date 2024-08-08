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Опубликованы кадры уничтожения авиацией техники ВСУ в Курской области

Авиаудар бомбами ФАБ-500 с УМПК наносили экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.
2024-08-08 12:51:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры авиаудара по украинской бронетехнике и живой силе в Курской области. 

Удар наносился в приграничном районе региона экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34. Целью стала военная техника и живая сила противника.  

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с большого удаления от цели. 

Об уничтожении целей доложила разведка. После этого экипажи благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны метко поразили украинские беспилотники «Баба-яга» в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #авиаудар
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