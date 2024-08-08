Мишустин заявил о работе всех ведомств над помощью Курской области

Председатель правительства Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина круглосуточно оставаться на связи и лично контролировать работу по организации помощи Курской области. Глава правительства призвал обеспечить взаимозаменяемость тем должностным лицам, у кого выпадают командировки.

Мишустин отметил, что все ведомства активно работают по ситуации в регионе. Людей размещают в специально созданных пунктах, в том числе и в соседних областях. Для оказания помощи привлекли также специалистов федеральных медучреждений.

Накануне по поручению президента Владимира Путина первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи региону. На помощь потерявшим жилье семьям выделено 1,8 млрд рублей.

Мишустин поручил согласовать работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Он подчеркнул, что сейчас важно поддержать жителей региона.