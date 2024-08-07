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Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть ПВР

Вице-премьер РФ призвал уделить особое внимание выплате материальной помощи тем людям, кто находится в пунктах временного размещения.
Владимир Рубанов 2024-08-07 21:58:18
© Фото: Сергей Никифоров, РИА Новости

Вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Мантуров поручил курским властям и федеральным структурам уделить особое внимание выплате материальной помощи тем людям, кто находится в пунктах временного размещения.

Вице-премьер РФ провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. В нем приняли участие представители МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны и ФСБ.

Ранее президент Владимир Путин поручил Мантурову взять на себя координацию работы гражданских ведомств по ситуации в Курской области. Вице-премьер заявил, что сегодня будут выделены средства на переселение 2,5 тысячи семей в регионе. Это первый транш в размере 1,8 миллиарда рублей.

#Украина #Курская область #ВСУ #денис мантуров #правительство РФ #материальная помощь #ПВР #пункты временного размещения
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