Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть ПВР

Вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Мантуров поручил курским властям и федеральным структурам уделить особое внимание выплате материальной помощи тем людям, кто находится в пунктах временного размещения.

Вице-премьер РФ провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. В нем приняли участие представители МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны и ФСБ.

Ранее президент Владимир Путин поручил Мантурову взять на себя координацию работы гражданских ведомств по ситуации в Курской области. Вице-премьер заявил, что сегодня будут выделены средства на переселение 2,5 тысячи семей в регионе. Это первый транш в размере 1,8 миллиарда рублей.