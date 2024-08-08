Смирнов доложил Путину о координации работы оперштаба в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину о координации работы оперштаба в Курской области.

Врио главы региона уточнил, что оперштаб начал работать сразу после того, как боевики попытались проникнуть на территорию региона.

Смирнов рассказал, что ВСУ обстреливают гражданское население и наносят удары по машинам скорой помощи, которые вывозят раненых из приграничных районов.

По словам врио губернатора, практически все регионы России оказывают помощь Курской области. Смирнов поблагодарил главу государства за поддержку, которую он оказывает региону.

Накануне президент поддержал предложение первого вице-премьера Дениса Мантурова создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Владимир Путин призвал власти регионов подключиться к оказанию помощи.