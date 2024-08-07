МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин призвал власти регионов подключиться к помощи Курской области

Глава государства отметил, что губернаторы будут делать «то, что в таких ситуациях делать должны все».
Владимир Рубанов 2024-08-07 16:25:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин призвал власти регионов России включиться в работу по оказанию помощи Курской области. Так глава государства отреагировал на заявление врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о готовности региона помочь жителям Курской области медперсоналом, медикаментами, стройматериалами и размещением.

Путин поблагодарил Федорищева и выразил надежду, что его коллеги из других регионов включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все.

«Руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане. Так что очень рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег», - сказал президент.

Глава государства поручил первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову координировать работу ведомств по оказанию помощи жителям Курской области.

Мантуров сообщил, что Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 миллиарда рублей на переселение 2,5 тысячи семей в Курской области.

#Самарская область #Курская область #Владимир Путин #помощь #регионы #губернаторы #Совещание #Вячеслав Федорищев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 