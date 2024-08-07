Путин призвал власти регионов подключиться к помощи Курской области

Президент Владимир Путин призвал власти регионов России включиться в работу по оказанию помощи Курской области. Так глава государства отреагировал на заявление врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о готовности региона помочь жителям Курской области медперсоналом, медикаментами, стройматериалами и размещением.

Путин поблагодарил Федорищева и выразил надежду, что его коллеги из других регионов включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все.

«Руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане. Так что очень рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег», - сказал президент.

Глава государства поручил первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову координировать работу ведомств по оказанию помощи жителям Курской области.

Мантуров сообщил, что Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 миллиарда рублей на переселение 2,5 тысячи семей в Курской области.