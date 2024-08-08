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Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Смирновым

Президент отметил, что жизнь поставила перед главой региона сложные задачи по помощи людям.
Сергей Лебедев 2024-08-08 16:48:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Глава государства отметил, что жизнь поставила перед главой региона неординарные и сложные задачи по оказанию помощи людям.

«Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть. Это требует от вас в сегодняшней ситуации мужества и собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач»‎, - отметил Владимир Путин.

В ходе встречи Алексей Смирнов рассказал президенту о ситуации в области. Также он доложил об организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти.

Напомним, накануне глава государства провел совещание с руководителями силовых ведомств. В ходе его начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом врага и выходом на государственную границу.

До этого Владимир Путин отметил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским объектам.

#Курская область #алексей смирнов #Владимир Путин #Президент #глава региона
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