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Пострадавший в драке боксер Двали встал на ноги после операции

Президент спортклуба, в котором тренировался чемпион, рассказал, что врачи сделали все возможное.
Сергей Лебедев 2024-08-08 16:38:19
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Пострадавший в массовой драке чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали встал на ноги после пятичасовой операции на глазу. Об этом «Звезде» заявил президент спортивного клуба имени В.П. Агеева, в котором тренировался чемпион.‎

«Дмитрий отходит от операции. Чувствует себя неважно после наркоза. Но ходит сам»‎, - сказал Виктор Тюменев.

Он добавил, что врачи сделали все возможное. Об успешности операции можно будет судить в будущем.

Накануне Виктор Тюменев рассказал, что многие врачи не давали никаких надежд на спасение глаза. Провести сложнейшую операцию согласились лишь специалисты одного из столичных институтов. 

Напомним, нападение на спортсмена произошло в Феодосии в июле. Дмитрий Двали вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. В результате драки боксер получил травмы головы и утратил возможность видеть правым глазом.

#нападение #Операция #наш эксклюзив #Боксер #дмитрий двали
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