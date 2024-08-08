Пострадавший в драке боксер Двали встал на ноги после операции

Пострадавший в массовой драке чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали встал на ноги после пятичасовой операции на глазу. Об этом «Звезде» заявил президент спортивного клуба имени В.П. Агеева, в котором тренировался чемпион.‎

«Дмитрий отходит от операции. Чувствует себя неважно после наркоза. Но ходит сам»‎, - сказал Виктор Тюменев.

Он добавил, что врачи сделали все возможное. Об успешности операции можно будет судить в будущем.

Накануне Виктор Тюменев рассказал, что многие врачи не давали никаких надежд на спасение глаза. Провести сложнейшую операцию согласились лишь специалисты одного из столичных институтов.

Напомним, нападение на спортсмена произошло в Феодосии в июле. Дмитрий Двали вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. В результате драки боксер получил травмы головы и утратил возможность видеть правым глазом.