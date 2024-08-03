Чемпион по боксу Двали лишился глаза, заступившись за мальчика в Крыму

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза во время массовой драки в Феодосии. Спортсмены вышел против толпы мужчин, которые напали на мальчика.

Как сообщает Life, Дмитрий приехал в Крым вместе с братом на мастер-класс для молодых боксеров. Утром 28 июля он увидел, как толпа мужчин по неизвестной причине набросилась на мальчика и решил вмешаться.

В результате драки Дмитрию выбили правый глаз и сломали орбитальную кость, а его помощнику сломали руку. Спортсмена госпитализировали, сейчас он находится в Москве. По словам медиков, боксер больше не сможет видеть правым глазом.

Сам спортсмен заявил, что из-за травмы он вынужден закончить боксерскую карьеру - из-за нагрузки зрение на уцелевшем глазу тоже может испортиться. В понедельник Дмитрию проведут операцию - сохраняется надежда, что медики могут спасти поврежденный глаз и боксер сможет видеть хотя бы силуэты. В ином случае поврежденный орган придет заменить на протез. Спортсмен обратился в полицию, агрессоров ищут.

Двали - мастер спорта международного класса. Является обладателем бронзовой медали Чемпионата мира 2023 года, чемпион Европы и России, многократный победитель и призер международных и национальных турниров среди любителей. В 2021 году стал чемпионом мира среди военнослужащих.