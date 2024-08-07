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В спортклубе, где тренировался Двали, рассказали о спасении его глаза

Многие медики говорили, что восстановить глаз не удастся.
Сергей Лебедев 2024-08-07 16:13:58
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Врачи не давали никаких надежд на спасение глаза пострадавшего в массовой драке боксера Дмитрия Двали. Провести сложнейшую операцию согласились лишь специалисты одного из столичных институтов. Об этом «Звезде» рассказал президент спортивного клуба имени В.П. Агеева, в котором тренировался чемпион.

В местной больнице сказали, что по глазу все очень плохо и видеть он не будет... Спасибо Федерации бокса. Они быстренько организовали доставку Димы в Краснодар. Но там повторили, что глаз безнадежен. Сделать ничего не могут»‎, - вспоминает Виктор Тюменев.

Затем представители Федерации бокса России связались с московскими специалистами.

«Москва сказала, что надо смотреть. Организовали доставку Димы в Москву. Два-три института смотрели. Они тоже сказали, что никаких надежд. Но один из институтов взялся. Все-таки 1% на успех был»‎, - добавил президент клуба.

Он отметил, что операция длилась около пяти часов. По предварительной информации, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Напомним, нападение на Дмитрия Двали произошло в Феодосии в июле. Боксер вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Ранее суд арестовал девятерых участников нападения на спортсмена.

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