В спортклубе, где тренировался Двали, рассказали о спасении его глаза

Врачи не давали никаких надежд на спасение глаза пострадавшего в массовой драке боксера Дмитрия Двали. Провести сложнейшую операцию согласились лишь специалисты одного из столичных институтов. Об этом «Звезде» рассказал президент спортивного клуба имени В.П. Агеева, в котором тренировался чемпион.
В местной больнице сказали, что по глазу все очень плохо и видеть он не будет... Спасибо Федерации бокса. Они быстренько организовали доставку Димы в Краснодар. Но там повторили, что глаз безнадежен. Сделать ничего не могут», - вспоминает Виктор Тюменев.
Затем представители Федерации бокса России связались с московскими специалистами.
«Москва сказала, что надо смотреть. Организовали доставку Димы в Москву. Два-три института смотрели. Они тоже сказали, что никаких надежд. Но один из институтов взялся. Все-таки 1% на успех был», - добавил президент клуба.
Он отметил, что операция длилась около пяти часов. По предварительной информации, хирургическое вмешательство прошло успешно.
Напомним, нападение на Дмитрия Двали произошло в Феодосии в июле. Боксер вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин.
По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Ранее суд арестовал девятерых участников нападения на спортсмена.
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